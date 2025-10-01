Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio ci prepariamo a venire intercettati | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l' attività di droni
La fregata Alpino non seguirà le imbarcazioni oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "La flottiglia si fermi o metterà a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - flotilla
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
A bordo della Global Sumud Flotilla, che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza, ci si prepara per un attacco israeliano: le IDF cercheranno di bloccare la missione umanitaria abbordando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. L'entrata nella zona di r - X Vai su X
Flotilla, l'annuncio: "Mercoledì nella zona a rischio, giovedì a Gaza" - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Secondo tg24.sky.it
Stasera la Flotilla nella zona a rischio. La Marina israeliana pronta a entrare in azione - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Lo riporta ansa.it