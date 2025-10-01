Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio ci prepariamo a venire intercettati | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l' attività di droni

La fregata Alpino non seguirà le imbarcazioni oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "La flottiglia si fermi o metterà a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

