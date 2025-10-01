Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio avvicinati da navi non identificate | Marina israeliana pronta a intervenire

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In aumento l'attività di droni sulle imbarcazioni. La fregata Alpino non seguirà la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza flotilla entriamo zonaLa Global Sumud Flotilla si sta avvicinando a Gaza: e ora? - Sta per raggiungere la zona in cui Israele ha bloccato altre missioni, e da lì ci sono alcuni sviluppi probabili ma poche certezze ... Secondo ilpost.it

gaza flotilla entriamo zonaStasera la Flotilla nella zona a rischio. La Marina israeliana pronta a entrare in azione - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Come scrive ansa.it

