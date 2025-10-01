Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio avvicinati da navi non identificate | Marina israeliana pronta a intervenire

In aumento l'attività di droni sulle imbarcazioni. La fregata Alpino non seguirà la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, avvicinati da navi non identificate" | Marina israeliana pronta a intervenire

In questa notizia si parla di: gaza - flotilla

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

A bordo della Global Sumud Flotilla, che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza, ci si prepara per un attacco israeliano: le IDF cercheranno di bloccare la missione umanitaria abbordando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. L'entrata nella zona di r

La nave "Alpino" della Marina alla #Flotilla: a 150 miglia da #Gaza ci fermiamo

La Global Sumud Flotilla si sta avvicinando a Gaza: e ora? - Sta per raggiungere la zona in cui Israele ha bloccato altre missioni, e da lì ci sono alcuni sviluppi probabili ma poche certezze ... Secondo ilpost.it

Stasera la Flotilla nella zona a rischio. La Marina israeliana pronta a entrare in azione - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Come scrive ansa.it