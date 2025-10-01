Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio avvicinati da imbarcazioni non identificate

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fregata Alpino non ha seguito la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza flotilla entriamo nella zona ad alto rischio avvicinati da imbarcazioni non identificate

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, avvicinati da imbarcazioni non identificate"

In questa notizia si parla di: gaza - flotilla

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

gaza flotilla entriamo zonaLa Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio” - Cioè nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano ... Riporta ilpost.it

gaza flotilla entriamo zonaFlotilla nella zona di rischio: “Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza” - Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Flotilla Entriamo Zona