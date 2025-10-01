Gaza Flotilla a poche miglia dalla zona ad alto rischio | Marina israeliana pronta a intervenire | Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare
Meloni: "La flottiglia si fermi o metterà a rischio la pace". Global Movement to Gaza: "Nella notte sarà a rischio il diritto internazionale". La fregata Alpino ha offerto un'opzione di rientro sicuro per chi decide di lasciare la missione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
LIVE La Flotilla in navigazione verso Gaza: diretta video
La nave "Alpino" della Marina alla #Flotilla: a 150 miglia da #Gaza ci fermiamo
La Flotilla a poche miglia dalla zona rossa. Crosetto: «Spero vengano solo arrestati» - Tajani: «Ho chiesto a Israele di garantire la sicurezza degli italiani a bordo»
Flotilla per Gaza, Israele pronto a entrare in azione: il piano per prendere il controllo delle 50 navi - La Marina militare israeliana si sta preparando a prendere il controllo delle 50 barche della Global Sumud Flotilla, vicina alla zona di alto rischio ...