Gaza fiato sospeso per la Global Sumud Flotilla | Livorno pronta a mobilitarsi LIVE

Fiato sospeso per la Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni della spedizione marittima civile, composta da equipaggi di diverse nazionalità, nel pomeriggio di oggi mercoledì 1 ottobre sono arrivate a circa 100 miglia da Gaza. La tensione è alta, e un intervento dell’esercito israeliano è atteso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

MELONI AL TEST D'AUTUNNO: LE MARCHE LE SORRIDONO Ok italiano al piano di pace di Trump su Gaza - Fiato sospeso per la flottiglia - Auto sull'orlo del baratro: Urso chiede meno ideologia - Privacy KO all'ospedale di Pescara: omosex su referto.

Il mondo è con il fiato sospeso per l'aggravarsi delle crisi internazionali dall'Ucraina a Gaza. Stanotte è arrivato l'assalto da terra a Gaza City. Mentre le forze israeliane intensificano il loro attacco e continua l'esodo delle famiglie verso sud, una commissione d'

L'EDICOLA, Il Corriere: "Gaza, pressione su Hamas". Repubblica: "La Flotilla sotto attacco". Il Fatto: "Flotilla ora X: Israele è pronto agli arresti" - Sono due le notizie principali di oggi in apertura sui quotidiani: l'avvicinamento della Global Sumud Flotilla alla Striscia di Gaza, dove Israele potrebbe intercettare e bloccare le barche; l'attesa ...

