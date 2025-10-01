Gaza fiato sospeso per la Global Sumud Flotilla | Livorno pronta a mobilitarsi LIVE

Fiato sospeso per la Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni della spedizione marittima civile, composta da equipaggi di diverse nazionalità, nel pomeriggio di oggi mercoledì 1 ottobre sono arrivate a circa 100 miglia da Gaza. La tensione è alta, e un intervento dell’esercito israeliano è atteso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

