Gaza è sempre più vicina navighiamo verso un destino ignoto

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane fiorentina Margherita Cioppi racconta, da un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla, le ultime ore di navigazione verso la Striscia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gaza 232 sempre pi249 vicina navighiamo verso un destino ignoto

© Lanazione.it - "Gaza è sempre più vicina, navighiamo verso un destino ignoto"

In questa notizia si parla di: gaza - vicina

Gaza, la tregua è così vicina che non si vede

Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”

Invasione vicina, bomba sulla stampa di Gaza: uccisi sei giornalisti

Flotilla per Gaza, dietro le navi la rete vicina alle milizie palestinesi di Hamas - Sembra la missione del secolo quella della Global Sumud Flotilla, le navi partite da Barcellona e Genova per arrivare a Gaza con lo scopo, almeno secondo quanto sostenuto dall’organizzazione, di ... Come scrive iltempo.it

L'offensiva israeliana continua a colpire Gaza City e la vicina Jabalia - Le truppe di terra israeliane continuano a operare alla periferia di Gaza City in vista dell'offensiva pianificata per conquistare la parte settentrionale della città di Gaza, prendendo di mira le ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza 232 Pi249 Vicina