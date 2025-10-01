Gaza è sempre più vicina navighiamo verso un destino ignoto
La giovane fiorentina Margherita Cioppi racconta, da un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla, le ultime ore di navigazione verso la Striscia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gaza, la tregua è così vicina che non si vede
Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”
Invasione vicina, bomba sulla stampa di Gaza: uccisi sei giornalisti
La Flotilla a 90 miglia da Gaza, "mai missione così vicina". Scotto (Pd): "Saremo intercettati e forse messi agli arresti" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/01/la-flotilla-si-avvicina-a-gaza-meloni-forse-la-sofferenza-dei-palestinesi-non-era_5655239 - X Vai su X
Le barche della Global Sumud Flotilla si avvicinano a Gaza e al blocco navale di Israele. Sono ormai a meno di 150 miglia nautiche dalla costa - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla per Gaza, dietro le navi la rete vicina alle milizie palestinesi di Hamas - Sembra la missione del secolo quella della Global Sumud Flotilla, le navi partite da Barcellona e Genova per arrivare a Gaza con lo scopo, almeno secondo quanto sostenuto dall’organizzazione, di ... Come scrive iltempo.it
L'offensiva israeliana continua a colpire Gaza City e la vicina Jabalia - Le truppe di terra israeliane continuano a operare alla periferia di Gaza City in vista dell'offensiva pianificata per conquistare la parte settentrionale della città di Gaza, prendendo di mira le ... Si legge su rainews.it