Se l'Italia fosse una immensa università o uno sterminato centro storico, la sinistra vincerebbe tutte le elezioni con il cento per cento dei voti. Invece perde a ripetizione. Ultima sconfitta: le Marche, al termine di una campagna elettorale lunare, interamente giocata sulla strage di Gaza e il fascismo incombente. Pare ovvio che non siano due temi da elezioni regionali. D'altronde, c'è da capire la sinistra. Non solo vive su un altro pianeta ma ha anche pochissime carte da giocare, visto che il campo, più che largo, è santo. Quindi tanto vale buttarsi su cose che mettono d'accordo tutti i partiti, anche se non interessano, in questa occasione, i cittadini preoccupati per la sanità, l'istruzione, i mezzi di trasporto, la raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Gaza e fascismo. La sinistra non parla al Paese