Gaza Croatti scrive dalla Flotilla | Le forze israeliane si avvicinano non so cosa accadrà | pronto a tutto

Riminitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo prossimi alle coste di Gaza e l’allerta è massima perché la scorsa notte le forze israeliane si sono minacciosamente avvicinate alle nostre barche”. Sono queste le parole che giungono nella prima mattinata di mercoledì (1 ottobre) dal senatore riminese Marco Croatti (Movimento 5 Stelle). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - croatti

