Sono passati 81 anni dagli eccidi di Monte Sole, quando oltre 770 civili furono brutalmente uccisi dalle truppe nazifasciste, in una delle pagine più dolorose della storia italiana. "Un episodio che più passa il tempo, più diventa importante ricordare – afferma Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto –, perché fare memoria significa incidere sul presente, altrimenti si commettono gli stessi errori del passato". Il riferimento a ciò che sta accadendo a Gaza è evidente e, in questo senso, la cerimonia di commemorazione diventa un’importante occasione "per dimostrare il nostro sostegno alla popolazione palestinese e per lanciare un forte messaggio di pace e di stop al genocidio", prosegue la prima cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gaza come Monte Sole, basta genocidio"