Gaza Card Zuppi | Piano Trump fermi la violenza e coinvolga tutte le parti

Tv2000.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piano Trump per una pace a Gaza? Speriamo anzitutto che fermi la violenza e che coinvolga davvero tutte quante le parti, con una garanzia forte che quello che viene dichiarato sia poi realmente applicato”. Così il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

