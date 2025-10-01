Gaza Bonelli contro Speranzon FdI | Non buttarla sulle comiche non è una trattoria E abbandona la diretta di La7

Si accende il dibattito a L’Aria che Tira (La7) sul piano per la fine della guerra nella Striscia di Gaza proposto da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ospite in collegamento il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che esprime una posizione critica sul negoziato, sottolineando le lacune del progetto. “Il piano Trump-Netanyahu? Qualunque cosa che porti a un cessate il fuoco, che possa risparmiare vite umane, è un qualcosa che vada sostenuto”, afferma Bonelli. “Dopodiché i 20 punti vanno ampiamente analizzati. Penso, ad esempio, che manca il ruolo dell’Onu, non si comprende perché Tony Blair o lo stesso Trump debbano essere in questo board. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Bonelli contro Speranzon (FdI): “Non buttarla sulle comiche, non è una trattoria”. E abbandona la diretta di La7

In questa notizia si parla di: gaza - bonelli

Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video

Guerra a Gaza, Bonelli (Avs): "Il Governo non revoca accordo militare con Israele, è complicità" – Il video

Gaza, Bonelli e Fratoianni espongono striscione a Montecitorio: "L'ipocrisia uccide come la fame" – Il video

Scontro politico sulla commemorazione di #CharlieKirk alla Camera. Bonelli: "Mi auguro che questo Parlamento e questa maggioranza commemori anche i 20mila bambini palestinesi uccisi a #Gaza". - X Vai su X

“La maggioranza degli italiani non ne può più di vedere le immagini di morte a Gaza. Lo sciopero di oggi è un appello all’umanità contro i crimini di Netanyahu e la complicità di Meloni” Così a Fanpage.it Angelo Bonelli, commentando la mobilitazione che ha c - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra Raffaele Speranzon e Angelo Bonelli, che abbandona il collegamento: "Stiamo attendendo il piano Bonelli per la pace" - Gaza, scontro tra Raffaele Speranzon (Fratelli d'Italia) e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra): "Aspettiamo il piano Bonelli per la pace... la7.it scrive

Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a Israele”. “Non puoi coprire 75mila palestinesi uccisi con le tue urla”. Su La7 - Per il senatore meloniano, tra accuse contro M5s, manifestanti per Gaza e sindacati, la missione umanitaria per Gaza è un’offensiva contro Israele - Da ilfattoquotidiano.it