Meta ha annunciato il lancio di Vibes, un nuovo presente sull’app Meta AI interamente dedicato a video creati dall’intelligenza artificiale. L’iniziativa è stata presentata direttamente dal fondatore e amministratore delegato Mark Zuckerberg con un post su Instagram. Zuckerberg ha spiegato che Vibes sarà “un di video espressivi generati dall’IA da parte di artisti e creatori ”. Il servizio sarà disponibile negli Stati Uniti e in oltre 40 paesi, ma non nel Regno Unito. Per illustrare il funzionamento del nuovo , Zuckerberg ha condiviso alcuni contenuti creati con modelli generativi. Tra gli esempi pubblicati, ci sono dei video con “un’Egiziana (dell’antico Egitto) che si scatta un selfie”, “un gattino vestito da panettiere che impasta il pane” e “un cane che corre in un campo allagato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gattini che impastano il pane, pupazzi colorati e Cleopatra che si fa un selfie”: Meta lancia Vibes, il nuovo feed AI su Instagram