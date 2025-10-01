Gatti Kelly | entrambi titolari ma chi giocherà al posto di Bremer da centrale di difesa? Tutte le ultimissime in vista di Villarreal Juve

Gatti Kelly, si va verso questo terzetto in difesa: il tecnico dà fiducia al numero 4 nel ruolo di Bremer, nessuna novità per l’inglese. Senza il suo leader  Gleison Bremer,  Igor Tudor  è chiamato a ridisegnare la difesa della  Juventus  per la cruciale sfida di Champions League di questa sera contro il  Villarreal. Il dubbio principale della vigilia riguardava chi avrebbe preso il posto del brasiliano al centro del reparto, con un ballottaggio a distanza tra  Federico Gatti  e  Lloyd Kelly. Le ultime indicazioni, però, sembrano aver sciolto le riserve. Difesa Juve: Gatti centrale, Kelly sul centrosinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

