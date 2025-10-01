Gatti a Prime Video | Sono inca**ato nero persi due punti persi che peseranno Dobbiamo archiviare subito questa partita e ricaricare le energie

Federico Gatti ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni dell'allenatore bianconero. Federico Gatti ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «Sono inca**ato nero, dovevamo portare a casa la partita. Sono due punti che poi peseranno. Dobbiamo archiviarla subito, sarà importante ricaricare le energie al massimo»

Conceiçao a Prime Video. "Meglio nel secondo tempo, ma è mancato un altro gol che meritavamo nel secondo tempo. Rovesciata Gatti? Ogni tanto prova a farle e oggi ha fatto gol"

Conceicao a Prime Video: «Meritavamo il terzo gol, a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare. Sulla rovesciata di Gatti…» - Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero