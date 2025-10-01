Gasperini | Roma col Lilla temo Giroud è incredibile Davanti siamo corti niente turnover

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così il tecnico alla vigilia del match di Europa League all'Olimpico. "Abbiamo fuori sia Dybala sia Bailey e questo ci costringe a utilizzare sempre gli stessi giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

