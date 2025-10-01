Gasperini lancia la sua Roma senza paura | Coppa o campionato? È importante tutto
Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lille, valida per la 2ª giornata di Europa League, e si è soffermato sull'importanza di tutte competizioni in cui i giallorossi sono impegnati in questa stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gasperini - lancia
Gasperini lancia l’allarme sul mercato: “Siamo in ritardo, sono un po’ preoccupato” | VIDEO CM.IT
Gasperini lancia i primi campanelli d’allarme: «Siamo in evidente ritardo sul mercato, mi aspetto che…» La prima “polemica” del nuovo allenatore della Roma
Roma, pioggia di gol al debutto: 14-0 al Trastevere, ma Gasperini lancia l’allarme
Non è politica. C’è bisogno della forza di ognuno di voi per fare un miracolo. Vi chiedo di leggere queste poche righe. Ieri sono stato a Ponsacco dove il sindaco, Gabriele Gasperini (nella foto con me e una parte della sua squadra), ha scelto di lanciare un ap - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma, per l'Europa League Gasperini ritrova Dovbyk e lancia Tsimikas?Diretta trib.al/crTZeVF - X Vai su X
Niente modello Atalanta: Gasperini ricerca la sua Roma - Ma per arrivare alla squadra dei sogni ci vorrà tempo. Secondo ilromanista.eu
Roma, arriva il Lille all'Olimpico: squadra stanca dopo il Verona, Gasperini obbligato al turnover - quei famosi 8/9 che vanno da Svilar a Soulé ai quali si stanno provando ad aggiungere Pellegrini, Dovbyk ... Si legge su ilmessaggero.it