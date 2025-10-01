Gasp canzona Ndicka il botta e risposta è tutto da ridere

Il tecnico della Roma in conferenza stampa scherza con Ndicka a proposito del suo ruolo. Dopo che il giocatore aveva asserito di trovarsi bene in tutte le posizioni del campo, Gasperini risponde così: "Proverò a spostarti anche a destra, se ci ha giocato Hermoso puoi giocarci anche tu!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

