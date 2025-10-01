A conclusione del Mondiale maschile in Ruanda, stravinto ancora una volta dal fenomeno sloveno Tadej Pogacar, abbiamo tracciato un bilancio della rassegna iridata assieme a Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia del 2000 e attuale voce di RaiSport. Un Mondiale che ha confermato ancora una volta la superiorità di Pogacar, laureatosi campione del mondo per la seconda volta consecutiva, alle sue spalle Remco Evenepoel (campione del mondo nella prova contro il tempo) e a grande sorpresa l’irlandese Ben Healy. Ancora una volta un attacco da lontano per Pogacar, che si è dimostrato il numero uno in assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Garzelli: “Finn talento cristallino, non lo stanno bruciando. Pogacar può superare Sagan, ma occhio a Del Toro”