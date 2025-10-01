Gary Oldman diventa cavaliere e davanti al principe William dice | Meglio dell’Oscar

Il castello di Windsor ha fatto da cornice a una cerimonia di investitura particolarmente emozionante martedì scorso, quando il principe William ha conferito il titolo di cavaliere a Gary Oldman, uno degli attori più versatili e rispettati del panorama cinematografico internazionale. Il riconoscimento, parte degli onori per il compleanno del re, celebra i quasi 45 anni di carriera dell’attore londinese e i suoi straordinari contributi al mondo della recitazione. Da parte sua, Oldman, 67 anni, non ha nascosto la profonda commozione per l’onorificenza ricevuta. È stato molto emozionante. Così emozionante che quasi non riuscivo a trovare la voce”, ha dichiarato subito dopo la cerimonia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Divertente scambio di battute ieri all'investitura a Windsor tra il principe William e Gary Oldman sull'ultimo personaggio interpretato dall'attore

Il 30 settembre 2025, l'attore britannico Gary Oldman è stato insignito del titolo di cavaliere (Knight Bachelor) dal principe William, durante una

