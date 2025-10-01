Gary Oldman diventa cavaliere e davanti al principe William dice | Meglio dell’Oscar

Il castello di Windsor ha fatto da cornice a una cerimonia di investitura particolarmente emozionante martedì scorso, quando il principe William ha conferito il titolo di cavaliere a Gary Oldman, uno degli attori più versatili e rispettati del panorama cinematografico internazionale. Il riconoscimento, parte degli onori per il compleanno del re, celebra i quasi 45 anni di carriera dell’attore londinese e i suoi straordinari contributi al mondo della recitazione. Da parte sua, Oldman, 67 anni, non ha nascosto la profonda commozione per l’onorificenza ricevuta. È stato molto emozionante. Così emozionante che quasi non riuscivo a trovare la voce”, ha dichiarato subito dopo la cerimonia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gary Oldman diventa cavaliere e davanti al principe William dice: “Meglio dell’Oscar”

