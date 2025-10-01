Garnacho racconta l'esclusione e l'addio al Manchester United | Uno dei momenti più brutti della mia vita
Alejandro Garnacho ha ammesso di aver attraversato uno dei "momenti più brutti della sua vita" dopo essere finito fuori rosa al Manchester United. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: garnacho - racconta
Garnacho racconta l’esclusione e l’addio al Manchester United: “Uno dei momenti più brutti della mia vita” - Alejandro Garnacho ha ammesso di aver attraversato uno dei "momenti più brutti della sua vita" dopo essere finito fuori rosa al Manchester United ... fanpage.it scrive