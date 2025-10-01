Garlasco scontro in tv sugli audio tra gli avvocati Giada Bocellari e Massimo Lovati | Ce l' hanno negati

Notizie.virgilio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duro confronto tra Giada Bocellari e Massimo Lovati sugli audio negati del caso Garlasco: cosa dice l'articolo 116 del codice di procedura penale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, scontro in tv sugli audio tra gli avvocati Giada Bocellari e Massimo Lovati: "Ce l'hanno negati"

In questa notizia si parla di: garlasco - scontro

