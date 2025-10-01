Garlasco quando Luciano Garofano disse | Se Andrea Sempio è colpevole lascio L' intervista tre mesi prima della rinuncia diventa un caso

Luciano Garofano ha lasciato il ruolo di consulente di Andrea Sempio. La motiazione ufficiale è «la mancata condivisione da parte della difesa» dell'indagato nel caso di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, quando Luciano Garofano disse: «Se Andrea Sempio è colpevole lascio». L'intervista tre mesi prima della rinuncia diventa un caso

In questa notizia si parla di: garlasco - luciano

Garlasco, Luciano Garofano difende Andrea Sempio sul dna di Ignoto 3: perché per lui è "contaminazione"

“Tutto questo è assurdo”. Garlasco, la denuncia di Luciano Garofano

Garlasco, l’annuncio di Luciano Garofano su Ignoto 3: “Questa è la verità”

Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha rinunciato all'incarico sul caso Garlasco mentre è ancora in corso l'incidente probatorio. Una decisione legata alle div… h - X Vai su X

Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio La difesa perde un pezzo proprio quando stanno per fare l’esame del dna sulle unghie… #garlasco #Stasi - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, quando Luciano Garofano disse: «Se Andrea Sempio è colpevole lascio». E l'avvocato ammette: «I soldi sospetti? Usati per pagare me» - La motiazione ufficiale è «la mancata condivisione da parte della difesa» dell'indagato nel caso ... Segnala msn.com

Delitto di Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio: “Mancata condivisione dei suggerimenti con la difesa” - Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano ha rinunciato all’incarico di consulente di Andrea Sempio. Riporta tpi.it