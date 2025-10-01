Garlasco parla a Open l’ex Ris Giampietro Lago | La rinuncia all’incarico di Garofano? Magari non ha trovato un accordo coi Sempio sull’onorario

«Premesso che è legittimo e che non è fuori dalla legge, penso che Luciano Garofano si sia infilato in un incarico che forse sul piano della opportunità andava valutato meglio. Perché comunque lui nella vicenda di Garlasco ha avuto un ruolo, e anche tutt’altro che marginale, nelle fasi delle indagini preliminari. Poi, anche se dopo molti anni, è stato consulente di una nuova parte (i Sempio, ndr ). A mio avviso, non si può vestire in una stessa vicenda due ruoli così diversi e deontologicamente di difficile compatibilità ». Commenta così a Open l’ex comandante dei Ris di Parma, Giampietro Lago, la decisione del collega Luciano Garofano di lasciare l’incarico di consulente tecnico di Andrea Sempio, oggi unico indagato nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online