Garlasco il generale Garofalo lascia la difesa Sempio L’ex pm Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione

Garlasco il generale Garofalo lascia la difesa Sempio
C’è una novità importante nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco, l’ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, ha “rinunciato all’incarico di consulente tecnico” della difesa di Andrea Sempio, l’uomo indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. In una nota Garofano spiega che “la decisione di rinunciare all’incarico è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa” di Sempio “dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal generale (.) in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
