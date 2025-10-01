Garlasco dopo Garofano la difesa di Andrea Sempio si affida al superpoliziotto Armando Palmegiani | Contro di lui non ci sono prove solide
Garlasco (Pavia), 1 ottobre 2025 – È l'ex commissario capo della Polizia di Stato, che ha lavorato per trent’anni alla Scientifica, Armando Palmegiani, 60 anni, andato in pensione a febbraio, il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco e che prende il posto di Luciano Garofano, l'ex comandante del Ris che ieri 30 settembre ha lasciato l'incarico per divergenze con i difensori. Sezione Omicidi . Negli ultimi sette anni Palmegiani ha lavorato alla Sezione omicidi della Squadra mobile di Roma e si è occupato di diversi casi noti, tra cui quello di Giandavide De Pau, accusato di aver ucciso tre donne nel 2022, del femminicidio di Sara Di Pietrantonio nel 2016 a Roma mentre ha lavorato anche al riconoscimento delle vittime italiane dello tsunami e si è occupato dell’attentato di mafia di via Georgofili a Firenze del 1993, che fece 5 vittime e 48 feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
