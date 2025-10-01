Garlasco colpo di scena | Garofano lascia Sempio A giugno disse Se è colpevole mollo tutto
Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, ha rinunciato all’incarico di consulente tecnico di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La decisione, comunicata con una nota ufficiale, arriva «per la mancata condivisione da parte della difesa dei suggerimenti tecnico-scientifici forniti dal generale in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia». Garofano, nominato consulente già nel 2017 ai tempi della prima indagine poi archiviata, ha spiegato che «sono venuti meno i presupposti per il mantenimento dell’incarico». 🔗 Leggi su Panorama.it
