Ganna è argento nella cronometro degli Europei di ciclismo L’azzurro si inchina a Evenepol | Ha fatto un tempone
Filippo Ganna si inchina, ancora una volta, ad un monumentale Remco Evenepoel: il jet azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a cronometro valida per gli Europei di ciclismo su strada in corso in Francia, a Drome-Ardeche. Il belga, fresco campione del mondo nella prova contro il tempo in Ruanda, ha dominato anche la crono di 24 km chiudendo con il tempo di 28?26, staccando di 43? lo specialista Ganna e di oltre un minuto il danese Niklas Larsen, bronzo a 1’08”. Ganna non delude le attese e sul complicato percorso francese, reso insidioso non solo dalle pendenze ma da un vento sostenuto per tutta la giornata, si conferma il primo degli umani: si mette alle spalle Larsen e anche gli specialisti britannici: Ethan Edward Hayter e il giovane talento Joshua Tarling. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
