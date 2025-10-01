Ganna argento europeo nella crono elite trionfa Evenepoel

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro si piazza secondo alle spalle del fuoriclasse belga, Venturelli d'oro tra le under 23. ROMA - Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro elite maschile agli Europei di ciclismo, in corso in Francia. Oro al belga e campione del mondo e olimpico Remco Evenepoel, che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ganna argento europeo nella crono elite trionfa evenepoel

© Ilgiornaleditalia.it - Ganna argento europeo nella crono elite, trionfa Evenepoel

In questa notizia si parla di: ganna - argento

LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Evenepoel schiacciasassi, argento per un ottimo Ganna

Remco Evenepoel non si può battere: Filippo Ganna argento nella cronometro degli Europei

Evenepoel extraterrestre, oro di prepotenza nella crono dei Campionati Europei: Ganna splendido argento

ganna argento europeo cronoGanna argento europeo nella crono elite, trionfa Evenepoel - Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro elite maschile agli Europei di ciclismo, in corso in Francia. laprovinciacr.it scrive

ganna argento europeo cronoEvenepoel extraterrestre, oro di prepotenza nella crono dei Campionati Europei: Ganna splendido argento - Impressionante prova a cronometro da parte di Remco Evenepoel che conquista la medaglia d'oro a cronometro agli Europei di ciclismo ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ganna Argento Europeo Crono