Game over per la Flotilla | la Marina israeliana intercetta i vascelli pro Pal

Laverita.info | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 75 miglia dalla Striscia, Gerusalemme dà l’alt e scatta l’abbordaggio. L’Alma di Greta Thunberg fermata per prima. Farnesina: «Cittadini italiani ad Ashdod, dopo espulsi». 🔗 Leggi su Laverita.info

game over per la flotilla la marina israeliana intercetta i vascelli pro pal

© Laverita.info - Game over per la Flotilla: la Marina israeliana intercetta i vascelli pro Pal

