Gambettola ricomincia il servizio civile in Comune | le due nuove volontarie sono Arianna e Irene

Cesenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte un nuovo anno di Servizio Civile nel settore cultura del Comune di Gambettola. Da questa mattina, 1 ottobre, entrano in servizio in Biblioteca Comunale, Irene Pedrelli, laureata triennale al Dams di Bologna, e Arianna Menin, matricola dell’Università di Ravenna iscritta a Beni Archeologici. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gambettola - ricomincia

Cerca Video su questo argomento: Gambettola Ricomincia Servizio Civile