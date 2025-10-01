Gambettola ricomincia il servizio civile in Comune | le due nuove volontarie sono Arianna e Irene
Parte un nuovo anno di Servizio Civile nel settore cultura del Comune di Gambettola. Da questa mattina, 1 ottobre, entrano in servizio in Biblioteca Comunale, Irene Pedrelli, laureata triennale al Dams di Bologna, e Arianna Menin, matricola dell’Università di Ravenna iscritta a Beni Archeologici. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: gambettola - ricomincia
Pronti a ricominciare? Settembre è tempo di ripartenze. L' anno scolastico, le stagioni teatrali... dopo la pausa estiva si ricomincia. Noi abbiamo tanti progetti da avviare, dal nuovo numero della rivista #Hystrio42025 (spoiler? Dossier Teatro& Sogno), alla - facebook.com Vai su Facebook