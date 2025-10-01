Gambero sotto misura prodotti scaduti o non etichettati | la guardia costiera sequestra 16 tonnellate di pescato

Quindicimila chili di pesce sequestrati in un deposito, sei reti a strascico confiscate, altri 960 chili di prodotti ittici bloccati al porto. E' il bilancio delle attività della guardia costiera negli ultimi quindici giorni di settembre al fine di tutelare il pescato italiano e quello importato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

