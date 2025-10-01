Gallo forcello a rischio estinzione nel Lecchese? Verranno uccisi 47 esemplari

Leccotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Timore e preoccupazioni per il futuro del gallo forcello. Una specie che "rischia di fare la stessa fine del gallo cedrone nelle montagne lecchesi. Quest'anno la caccia autorizzata prevede l'abbattimento di 47 esemplari tra Prealpi e Alpi lecchesi, una decisione che secondo gli ambientalisti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

