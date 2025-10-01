Gallo forcello a rischio estinzione nel Lecchese? Verranno uccisi 47 esemplari
Timore e preoccupazioni per il futuro del gallo forcello. Una specie che "rischia di fare la stessa fine del gallo cedrone nelle montagne lecchesi. Quest'anno la caccia autorizzata prevede l'abbattimento di 47 esemplari tra Prealpi e Alpi lecchesi, una decisione che secondo gli ambientalisti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: gallo - forcello
Gallo forcello a rischio estinzione nel Lecchese? "Verranno uccisi 47 esemplari"
Nella nuova puntata di Officine Editoriali ascoltiamo @maurocorona, ora in libreria con “Il soffio del gallo forcello” e @omarpedriniofficial, che dialogano sulle scalate personali affrontate nelle loro vite e sulla paura del vuoto che può diventare un’alleata. Ma la - facebook.com Vai su Facebook
“Quando leggi i libri di qualcuno poi vorresti vedere com’è fatto, cosa pensa” @CoronaMauro ricorda i suoi esordi, quando Il soffio del gallo forcello venne pubblicato per la prima volta e lui frequentava il Circolo Menocchio a Montereale Valcellina #pnlegge - X Vai su X
Gallo forcello a rischio estinzione nel Lecchese? "Verranno uccisi 47 esemplari" - La Lega per l'Abolizione della Caccia lancia l'allarme: "Si ripete la storia del gallo cedrone, l'ultimo fu abbattuto in val Marcia" ... Riporta leccotoday.it