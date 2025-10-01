Gallarate il bosco raso al suolo di via Curtatone | il Comune chiede i danni a comitati e ambientalisti

Gallarate (Varese), 1 ottobre 2025 – La battaglia di un anno fa fra il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani e il comitato che si era opposto con ogni mezzo all'abbattimento del bosco di via Curtatone vivrà un nuovo episodio. L'Amministrazione comunale ha infatti manifestato l'intenzione di chiedere i danni ai membri del comitato, che con la loro protesta durata diverse settimane avevano ritardato l'arrivo delle ruspe e l'inizio dei lavori per costruire un nuovo complesso scolastico – il Grow 29, il più ampio progetto di rigenerazione urbana della zona di Cajello-Cascinetta – radendo al suolo un boschetto difeso con le unghie e con i denti da molti residenti e dagli ambientalisti.

