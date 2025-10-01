Gael Monfils annuncia il ritiro a fine 2026 | Non ho rimpianti mi godrò ogni minuto

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese, 39 anni, 13 titoli Atp, ha comunicato sui social la sua decisione: "Se penso a quelli contro cui ho giocato, Federer, Nadal, Djokovic e Murray, era epico persino perdere, figurarsi riuscire una volta ogni tanto a batterli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

