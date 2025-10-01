Gael Monfils annuncia il ritiro a fine 2026 | Non ho rimpianti mi godrò ogni minuto
Il francese, 39 anni, 13 titoli Atp, ha comunicato sui social la sua decisione: "Se penso a quelli contro cui ho giocato, Federer, Nadal, Djokovic e Murray, era epico persino perdere, figurarsi riuscire una volta ogni tanto a batterli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: gael - monfils
ATP Chengdu 2025, risultati 18 settembre: avanza Giovanni Mpetshi Perricard, si ritira Gaël Monfils
Gael Monfils annuncia il suo ritiro: il post menziona anche Federer, Nadal e Djokovic. Il giocatore francese ringrazia tutte le persone che hanno avuto un ruolo importante nella sua carriera https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/102166/gae - X Vai su X
Purina PRO PLAN® scende in campo con una squadra d’eccezione: Jasmine Paolini , Andy Murray , Gael Monfils Tennis , Elina Svitolina e Çagla Büyükakçay , insieme ai loro inseparabili pet! Insieme vogliamo ispirare i proprietari di cani e gatti a prender - facebook.com Vai su Facebook
Monfils annuncia il ritiro a fine 2026: “Sono in pace con la mia decisione” - ATP | “Non ho rimpianti, mi sento fortunato ad aver giocato nell’era d’oro del tennis”, racconta il francese. Segnala ubitennis.com
Tennis, Gael Monfils annuncia il ritiro nel 2026: “A 40 anni sarà il momento giusto" - Leggi su Sky Sport l'articolo Tennis, Gael Monfils annuncia il ritiro nel 2026: “A 40 anni sarà il momento giusto' ... Si legge su sport.sky.it