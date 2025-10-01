Gabbia il Milan lo lancia e Gattuso pensa alla convocazione in Nazionale
Gabbia sta vivendo un momento di grande crescita: il CT valuta seriamente di inserirlo tra i convocati per il prossimo raduno azzurro La Nazionale italiana si prepara a due sfide decisive per la qualificazione, e il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e oggi alla guida degli Azzurri, sembra intenzionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: gabbia - milan
Vlahovic-Juve, la resa dei conti: le 4 ipotesi per uscire dalla gabbia del contratto. E il Milan...
Milan, ecco il bellissimo gesto di Gabbia, Ricci, Musah e Terracciano
Gabbia Milan: «Non sono un simbolo, solo un ragazzo che ama la maglia; Allegri l’uomo giusto per ripartire»
Matteo Gabbia potrebbe essere convocato in Nazionale Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gattuso sembrerebbe pronto a presentare qualche novità per i prossimi impegni Oltre al centrale del Milan, sono in crescita le quotazioni di Cr - facebook.com Vai su Facebook
POV: sei il capitano del Milan © E hai appena vinto un big match a San Siro ? #Gabbia #MilanNapoli #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Gabbia, il Milan lo lancia e Gattuso pensa alla convocazione in Nazionale - Gabbia sta vivendo un momento di grande crescita: il CT valuta seriamente di inserirlo tra i convocati per il prossimo raduno azzurro La Nazionale italiana si prepara a due sfide decisive per la quali ... Come scrive calcionews24.com
Un po’ di Milan in Nazionale: Gattuso è pronto a convocarlo, i dettagli - Zero giocatori rossoneri nelle ultime convocazioni di Gattuso per l'Italia, nelle prossime però un pizzico di Milan potrebbe esserci ... Scrive milanlive.it