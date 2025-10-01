Gabbia il Milan lo lancia e Gattuso pensa alla convocazione in Nazionale

Gabbia sta vivendo un momento di grande crescita: il CT valuta seriamente di inserirlo tra i convocati per il prossimo raduno azzurro La Nazionale italiana si prepara a due sfide decisive per la qualificazione, e il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e oggi alla guida degli Azzurri, sembra intenzionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

