Futuro Conte la frase in conferenza che svela l’idea del tecnico | cosa sta accadendo
Nella consueta conferenza stampa pre-match, Antonio Conte ha velatamente svelato il suo futuro con una frase: il possibile scenario. Dopo la fantastica stagione dello scorso anno, culminata con la vittoria dello Scudetto, il patron Aurelio De Laurentiis è riuscito a trattenere il mister salentino sulla panchina azzurra. Antonio Conte è rimasto con grande entusiasmo all’ombra del Vesuvio, e la nuova stagione 20252026 del suo Napoli è iniziata sulla scia della scorsa stagione. L’ultima partita, contro il Milan, è stato solo un incidente di percorso, che in una stagione che prevede ben 4 competizioni con numerose partite può assolutamente capitare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: futuro - conte
Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "De Bruyne guarda al futuro, Manna grande acquisto. E Conte non sbaglia"
Il futuro sposo è David Armstrong-Jones, conte di Snowdon e cugino di Carlo III
Rebus Raspadori per Conte: cambia il futuro dell’attaccante
Giuseppe Conte. . L’intelligenza artificiale non è più “qualcosa del futuro”. È il presente! Sta trasformando il nostro modo di vivere, lavorare, apprendere e persino decidere. La vera domanda non è se cambierà il mondo, ma come vogliamo che lo faccia. Per q - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, tensione in conferenza tra un giornalista e il responsabile comunicazione. Conte interviene: «Fagliela fare» - Conte fa da paciere: «Fagliela fare» Un piccolo siparietto, una frase che svela più di mille discorsi tattici. Come scrive calcionews24.com
Conte ha già annunciato il suo futuro, ma nessuno se n'è accorto - Conte in conferenza stampa ha già annunciato il suo futuro, ma in realtà nessuno ha letto tra le righe la frase del tecnico salentino. Scrive msn.com