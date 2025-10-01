Futuri pasticcieri Partono le lezioni

Iscrizioni aperte per il corso di pasticceria con partenza prevista a ottobre al Centro di formazione professionale Sandro Pertini di Seregno. Le lezioni si terranno in presenza dalle 19 alle 22 per un totale di 80 ore. In particolare il corso mira a formare futuri pasticcieri in grado di effettuare l’impasto degli ingredienti per prodotti da forno, effettuare la fermentazione delle forme di impasto, effettuare la formatura dell’impasto in base ai diversi tipi di prodotti da forno. Per partecipare non sono necessari requisiti d’accesso. Il corso si terrà nella sede del centro di formazione di Seregno in via Monte Rosa 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

