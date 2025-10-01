Furto PC scuola Maserati di Voghera | RigeneraMI dona 43 PC e le lezioni ripartono

Voghera, 27 settembre 2025 – Dopo il grave furto di 60 computer avvenuto alcune settimane fa presso l' Istituto Superiore Maserati di Voghera, che aveva fortemente rallentato l'attività didattica, il progetto benefico RigeneraMI ha deciso di intervenire con un gesto concreto: la donazione di 43 PC rigenerati, consegnati sabato scorso alla presenza del Dirigente Scolastico dell'istituto. Grazie a questa iniziativa, le classi hanno potuto riprendere regolarmente le lezioni attraverso le LIM (Lavagna interattiva multimediale), garantendo agli studenti strumenti adeguati per la loro formazione e ridando nuova linfa a un percorso di studio fortemente penalizzato dal furto.

