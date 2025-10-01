Furto lampo alla Festa Fiera | ladri in fuga con l' incasso
Un brutto finale quello della 40ª edizione della Festa Fiera di Crespellano. Poco dopo le 23 del settembre, l'incasso dell'ultima giornata della manifestazione, stimato tra i 7.000 e i 9.000 euro, è stato rubato. Il furto è avvenuto in piazza della Pace, cuore della festa. Secondo la denuncia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
