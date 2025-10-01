Furto lampo alla Festa Fiera | ladri in fuga con l' incasso

Bolognatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un brutto finale quello della 40ª edizione della Festa Fiera di Crespellano. Poco dopo le 23 del  settembre, l'incasso dell'ultima giornata della manifestazione, stimato tra i 7.000 e i 9.000 euro, è stato rubato. Il furto è avvenuto in piazza della Pace, cuore della festa. Secondo la denuncia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furto - lampo

Furto d'auto, arresti e condanne lampo: i malviventi agivano per la malavita cerignolana

Furto lampo in via Guercio: ladri usano metal detector per scovare l'oro

Furto lampo al distributore, tremila euro di bottino da un marsupio

furto lampo festa fieraRubato l’incasso della Festa Fiera: ladri in fuga con migliaia di euro - Furto con spintone domenica a Crespellano nell’ultima serata della Festa Fiera che dal 25 settembre si è svolta nel centro della frazione capoluogo. Scrive msn.com

Oltre quaranta denunce per furti in Fiera durante le manifestazioni - Nel giorno della posa della prima pietra del nuovo palazzetto della Virtus, il dirigente di BolognaFiere Donato Loria lancia l'allarme sui furti nei padiglioni del quartiere fieristico: oltre 40 ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Lampo Festa Fiera