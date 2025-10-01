Furti spaccate violenza | commercianti al tappeto Parma non è più sicura

“Parma non è più una città sicura. Ogni giorno un’attività commerciale viene presa di mira: spaccate, furti notturni, serrande divelte, vetrine distrutte. I commercianti, già messi in ginocchio da tasse e burocrazia, ora devono anche convivere con la paura di trovare il proprio negozio devastato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Spaccate e furti: l’allarme dei commercianti

Decine di spaccate e furti: condannata la banda dei rom che partiva dai campi nomadi milanesi e razziava le aziende

Furti e spaccate in aumento a Firenze, i commerciati: "Situazione fuori controllo"

#Terni: ripartono le #spaccate sulle #auto in sosta. Sale la #preoccupazione https://umbriaon.it/terni-ripartono-le-spaccate-sulle-auto-in-sosta-sale-la-preoccupazione/… #furti #vandali #danni #indagini - X Vai su X

TRENTO, VIA LIBERA AL FONDO CONTRO SPACCATE E VANDALISMI Via libera dal consiglio comunale di Trento al fondo per i ristori delle attività commerciali colpite da furti, spaccate e atti vandalici nel 2025. Il contributo coprirà fino al 90% delle spese di r - facebook.com Vai su Facebook

L'amministratore delegato della catena di profumerie: «Da gennaio 30 spaccate, siamo sotto assedio. Le commesse sono terrorizzate» - Fabio Celeghin: «Il governo aveva promesso il pugno di ferro ma ad oggi non si è visto nulla. Come scrive msn.com

Imperia: ennesimo furto con spaccata. Nel mirino il bar A Cuvea du Baffu, lo sfogo del titolare: “Sapevo sarebbe successo, la nostra colpa essere commercianti onesti” - Tanta la rabbia e la tristezza da parte del titolare del bar A Cuvea du Baffu, che ha affidato ai social uno sfogo dopo essere stato vittima dell’ennesimo furto con spaccata. Scrive imperiapost.it