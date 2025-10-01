Furti di biciclette e monopattini elettrici ad Avellino | tre imputati a processo

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Nell’agosto del 2023, ad Avellino, si sono verificati una serie di episodi che la Procura ha ricondotto a tre uomini oggi rinviati a giudizio. I casi contestati riguardano il tentato furto e alcuni furti consumati di biciclette e monopattini elettrici.Il primo intervento che ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furti - biciclette

Due furti di biciclette nell'arco della stessa giornata, giovane finisce nei guai

Ferragosto, il bilancio dei carabinieri: oltre 400 persone controllate. Dal cibo alle biciclette, raffica di furti

La Vuelta dei furti in Piemonte, dopo Hoetelmans rubate biciclette al team Visma Lease a Bike

furti biciclette monopattini elettriciLadri di biciclette (elettriche) e monopattini: in tre finiscono a processo - Il tentativo di furto di una bicicletta elettrica, bloccata con una catena (che avevano tagliato con una tronchese), fallito solo per l’ intervento di una persona che li aveva bloccati, il f ... Lo riporta irpinianews.it

furti biciclette monopattini elettriciFurti di biciclette, a Trento la Polizia intensifica le attività di contrasto - Si rafforza l'impegno della Polizia locale di Trento per contrastare i furti di bici sempre più numerosi, talvolta anche nei garage o in spazi privati, come avvenuto in un palazzo del quartiere San ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Furti Biciclette Monopattini Elettrici