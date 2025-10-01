Furia Palmisano | Le mie vittorie? Come se non esistessero E il DT si scorda di me in conferenza

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duro attacco sui social della campionessa della marcia azzurra: "Nell'annuncio degli Europei di Birmingham su Instagram tra le medaglie di Tokyo non c'è la mia. Stanca che la mia disciplina sia trattata come sport di serie B". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

furia palmisano le mie vittorie come se non esistessero e il dt si scorda di me in conferenza

© Gazzetta.it - Furia Palmisano: "Le mie vittorie? Come se non esistessero. E il DT si scorda di me in conferenza..."

In questa notizia si parla di: furia - palmisano

furia palmisano mie vittorieAntonella Palmisano si sfoga sui social: “Le mie vittorie come non fossero mai esistite, mi sono rotta…” - Un duro sfogo della marciatrice italiana, argento nella 35 km ai Mondiali 2025 di Tokyo. Secondo oasport.it

furia palmisano mie vittorieFuria Palmisano: "Le mie vittorie? Come se non esistessero. E il DT si scorda di me in conferenza..." - Duro attacco sui social della campionessa della marcia azzurra: "Nell'annuncio degli Europei di Birmingham su Instagram tra le medaglie di Tokyo non c'è la mia. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Furia Palmisano Mie Vittorie