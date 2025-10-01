Il prossimo fine settimana torna FuoriBolla, l’evento sulla cultura dello champagne che da venerdì a domenica invaderà pacificamente Modena. Una ventina i locali del centro storico coinvolti, per questa seconda edizione di FuoriBolla, che si conferma, cresce, si rafforza, bissando il successo dello scorso anno, grazie a una selezione di champagne di blasonate maison e piccolissimi vigneron, insieme a piatti e ad appetizer, creati per l’occasione, a cui si aggiungeranno una serie di piccoli e grandi eventi collaterali, con il Modena Football Club, che si aggiunge tra i partner. Una tre giorni tutta dedicata alle bollicine francesi, a cui è bene arrivare preparati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’FuoriBolla’, il salotto diffuso dello champagne