Funerali Claudia Cardinale la cremazione giovedì La figlia Claudia | È andata via come un treno in corsa

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parigi ieri, martedì 30 settembre 2025, si sono tenuti i funerali di Claudia Cardinale. La cerimonia funebre si è svolta alle 14:30 nella storica chiesa di Saint-Roch, il feretro in legno chiaro ha attraversato la navata sulle note della colonna sonora di "C'era una volta il West", un toccante omaggio al suo ruolo di Jill. La figlia Claudia Squitieri: "Mia madre vorrebbe essere ricordata ridendo, sorridendo. Cantavamo Adriano Celentano qualche giorno fa, ci divertivamo e penso che voglio ricordarla così con la sua gioia di vivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: funerali - claudia

Addio Claudia Adamo, a Roma celebrati i funerali

I funerali di Claudia Cardinale

Funerali di Claudia Cardinale, in Francia l’ultimo addio alla diva

funerali claudia cardinale cremazioneA Parigi addio a suon di valzer per Claudia Cardinale - Si tengono oggi a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. Secondo ansa.it

funerali claudia cardinale cremazioneL'addio a Claudia Cardinale, centinaia a Parigi le persone riunite ai funerali - Si sono tenuti oggi, martedì 30 settembre a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Funerali Claudia Cardinale Cremazione