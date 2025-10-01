Funerali Claudia Cardinale la cremazione giovedì La figlia Claudia | È andata via come un treno in corsa
A Parigi ieri, martedì 30 settembre 2025, si sono tenuti i funerali di Claudia Cardinale. La cerimonia funebre si è svolta alle 14:30 nella storica chiesa di Saint-Roch, il feretro in legno chiaro ha attraversato la navata sulle note della colonna sonora di "C'era una volta il West", un toccante omaggio al suo ruolo di Jill. La figlia Claudia Squitieri: "Mia madre vorrebbe essere ricordata ridendo, sorridendo. Cantavamo Adriano Celentano qualche giorno fa, ci divertivamo e penso che voglio ricordarla così con la sua gioia di vivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: funerali - claudia
Addio Claudia Adamo, a Roma celebrati i funerali
I funerali di Claudia Cardinale
Funerali di Claudia Cardinale, in Francia l’ultimo addio alla diva
I funerali di Claudia Cardinale sulle note di Morricone e Verdi «Era una paladina dei diritti» - X Vai su X
A Parigi i funerali di Claudia Cardinale. Cerimonia nella chiesa degli artisti in rue Saint-Honoré #ANSA https://ow.ly/rBe650X4nWK - facebook.com Vai su Facebook
A Parigi addio a suon di valzer per Claudia Cardinale - Si tengono oggi a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. Secondo ansa.it
L'addio a Claudia Cardinale, centinaia a Parigi le persone riunite ai funerali - Si sono tenuti oggi, martedì 30 settembre a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso. tg24.sky.it scrive