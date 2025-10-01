Funerali Claudia Cardinale la cremazione giovedì La figlia Claudia | È andata via come un treno in corsa

A Parigi ieri, martedì 30 settembre 2025, si sono tenuti i funerali di Claudia Cardinale. La cerimonia funebre si è svolta alle 14:30 nella storica chiesa di Saint-Roch, il feretro in legno chiaro ha attraversato la navata sulle note della colonna sonora di "C'era una volta il West", un toccante omaggio al suo ruolo di Jill. La figlia Claudia Squitieri: "Mia madre vorrebbe essere ricordata ridendo, sorridendo. Cantavamo Adriano Celentano qualche giorno fa, ci divertivamo e penso che voglio ricordarla così con la sua gioia di vivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it