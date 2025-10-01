Fullmetal Alchemist lo Studio Bones realizzerà l' anime sulla coppia tossica | Marriagetoxin

Shueisha ha confermato che Marriagetoxin, manga di Joumyaku e Mizuki Yoda, riceverà un adattamento anime nel 2026 firmato da Studio Bones, lo stesso studio di Fullmetal Alchemist e My Hero Academia. Dopo aver segnato la storia con Fullmetal Alchemist e aver conquistato il pubblico con My Hero Academia, Studio Bones torna in campo con una nuova sfida: trasformare Marriagetoxin in un anime esplosivo e fuori dagli schemi. Tra killer letali e truffatori sentimentali, la serie si annuncia come una vera e propria sorpresa. Un manga tra veleno e amore pronto al debutto animato Nel solco dei più recenti successi di Shonen Jump+, come Dandadan e Kaiju No. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

