Presentato oggi a Milano, nell’aera espositiva esterna, un carro equipaggiato con il sistema tecnologico Digital Automatic Coupling (DAC) per l’accoppiamento dei carri merci in modo automatico e smart. Un progetto realizzato in collaborazione con Europe’s Rail Joint Undertaking, il partenariato europeo per la ricerca e l’innovazione nel settore ferroviario, e Dellner, l’azienda fornitrice della tecnologia. L’evento ha visto la partecipazione di Carla Alessi, Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giorgio Travaini, Executive Director Europe’s Rail, Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Logistix, Maria Antonietta Zocco, Responsabile Direzione Tecnica Mercitalia Intermodal. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa