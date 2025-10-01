Frosinone viola l’obbligo di dimora e torna nel negozio che aveva derubato | arrestato 40enne

Un uomo è stato arrestato a Frosinone per violazione dell’obbligo di dimora dopo essere stato riconosciuto come autore di un furto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Frosinone, viola l'obbligo di dimora e torna nel negozio che aveva derubato: arrestato 40enne - Un uomo è stato arrestato a Frosinone per violazione dell'obbligo di dimora dopo essere stato riconosciuto come autore di un furto.

