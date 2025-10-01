Frosinone mostra Donna Mito Natura dell’artista Germana Brizio

Dal 4 al 31 ottobre 2025 la Villa comunale di Frosinone ospiterà la mostraDonna Mito Naturadellartista Germana Brizio, a cura di Martina Bocconi e patrocinata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura e turismo guidato da Simona Geralico.L’inaugurazione si terrà sabato 4. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

