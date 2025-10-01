Frode nella gestione dei Cas 5 arresti Migranti lasciati senza cibo e servizi il caso aretino
Lasciati senza cibo né vestiti. Abbandonati nella sporcizia. Privati anche del "pocketmoney", ossia i 2,5 euro al giorno spettanti ad ogni ospite dei Cas. Così secondo i militari dei Nas venivano trattati i migranti accolti in una serie di strutture disseminate in tutta Italia e gestite da una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo: 5 misure cautelari e sequestro preventivo di beni per concussione, frode e truffa aggravata
